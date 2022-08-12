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12 августа 2022, 14:00 | Обновлено 12 августа 2022, 14:20
853
2

ОФИЦИАЛЬНО. Аполлон расторг контракт с Нойком

Известный украинский хавбек стал свободным агентом

12 августа 2022, 14:00 | Обновлено 12 августа 2022, 14:20
853
2
ОФИЦИАЛЬНО. Аполлон расторг контракт с Нойком
ФК Аполлон. Александр Нойок

Кипрский футбольный клуб «Аполлон» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с украинским полузащитником Александром Нойком.

О причинах прекращения сотрудничества не сообщается. 30-летний опорный хавбек получил статус свободного агента.

В составе «Аполлона» в прошлом сезоне Нойок сыграл 11 матчей во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.

Ориентировочная трансферная стоимость украинца оценивается в 800 тысяч евро.

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Александр Нойок Аполлон Лимасол трансферы расторжение контракта
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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nomah2
Ооооо. Ещё тот ватник . 
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myroslavmail
гнойок
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