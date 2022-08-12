ОФИЦИАЛЬНО. Аполлон расторг контракт с Нойком

Кипрский футбольный клуб «Аполлон» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с украинским полузащитником Александром Нойком.

О причинах прекращения сотрудничества не сообщается. 30-летний опорный хавбек получил статус свободного агента.

В составе «Аполлона» в прошлом сезоне Нойок сыграл 11 матчей во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.

Ориентировочная трансферная стоимость украинца оценивается в 800 тысяч евро.