Другие новости12 августа 2022, 14:00 | Обновлено 12 августа 2022, 14:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Аполлон расторг контракт с Нойком
Известный украинский хавбек стал свободным агентом
12 августа 2022, 14:00 | Обновлено 12 августа 2022, 14:20
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Кипрский футбольный клуб «Аполлон» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с украинским полузащитником Александром Нойком.
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О причинах прекращения сотрудничества не сообщается. 30-летний опорный хавбек получил статус свободного агента.
В составе «Аполлона» в прошлом сезоне Нойок сыграл 11 матчей во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.
Ориентировочная трансферная стоимость украинца оценивается в 800 тысяч евро.
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Ооооо. Ещё тот ватник .
гнойок
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