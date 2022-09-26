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  4. ВИДЕО. Как Байндл забрала сет у Саккари и пыталась выиграть матч
WTA
26 сентября 2022, 21:55 |
336
0

ВИДЕО. Как Байндл забрала сет у Саккари и пыталась выиграть матч

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира в Парме

26 сентября 2022, 21:55 |
336
0
ВИДЕО. Как Байндл забрала сет у Саккари и пыталась выиграть матч
WTA

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Парме (Италия) между Катериной Байндл (Украина) и Марией Саккари (Греция).

Матч завершился со счетом 6:7 (2:6), 6:2, 6:3 в пользу представительницы Греции.

Украинка провела неплохой матч, учитывая что Саккари является 7-й ракеткой мира и 1-й сеяной турнира.

Смотрите лучшие моменты матча:

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Катерина Байндл (Козлова) Мария Саккари видео WTA Парма
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