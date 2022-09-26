WTA26 сентября 2022, 21:55 |
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ВИДЕО. Как Байндл забрала сет у Саккари и пыталась выиграть матч
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира в Парме
26 сентября 2022, 21:55 |
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Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Парме (Италия) между Катериной Байндл (Украина) и Марией Саккари (Греция).
Матч завершился со счетом 6:7 (2:6), 6:2, 6:3 в пользу представительницы Греции.
Украинка провела неплохой матч, учитывая что Саккари является 7-й ракеткой мира и 1-й сеяной турнира.
Смотрите лучшие моменты матча:
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