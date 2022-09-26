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Молодежные турниры
26 сентября 2022, 21:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 22:01
470
1

БОНДАРЕНКО: «Трагедии не делали. На поле будет совсем другая команда»

Сборной Украины U-21 надо отыграть один мяч гандикапа против Словакии U-21

26 сентября 2022, 21:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 22:01
470
1
БОНДАРЕНКО: «Трагедии не делали. На поле будет совсем другая команда»
УАФ. Артем Бондаренко

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф отбора Евро-2023 U-21 против Словакии:

«Мы привыкли играть на натуральных полях, тогда как искусственный газон в предыдущей игре со Словакией создавал для нас небольшой дискомфорт. Это ни в коем случае не оправдание, а просто факт. Разница заключается во всем – в ощущении, в отскоке мяча, в движении. Футбольные люди поймут, что на искусственном поле гораздо труднее играть.

Все понимают, что плей-офф состоит из двух игр, поэтому мы не совершали никакой трагедии, не печалились, а сразу начали восстанавливаться и готовиться к следующей встрече. Она будет самой важной. Все в наших руках. Мы всегда разговариваем в команде, обсуждаем ошибки, это нормально. Все понимают, какая перед нами стоит задача.

Мы разбирали Словакию, в том числе коварные действия игроков соперника. Я думаю, что на этот поединок мы выйдем совсем с другим настроением. На поле будет совсем другая команда. Заготовки? Наша главная заготовка – выиграть матч и пройти дальше.

Хочется поблагодарить тех людей, которые пришли нас поддержать в Словакии. Было большое количество болельщиков. В Польше ждем еще большей поддержки. В таких поединках, когда многое зависит от психологии, поддержка болельщиков для нас очень важна».

Матч Украины и Словакии состоится 27 сентября в 18:30 в польском городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе. Учитывая поражение в гостевом поединке (2:3), сине-желтым во второй игре нужно ликвидировать гандикап в один мяч.

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Источник Суспильне спорт
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