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Молодежные турниры
26 сентября 2022, 19:27 |
459
0

Руслан РОТАНЬ: «Сделаем все, чтобы Украина вышла на Евро-2023»

Для выхода на Евро нужно побеждать Словакию

26 сентября 2022, 19:27 |
459
0
Руслан РОТАНЬ: «Сделаем все, чтобы Украина вышла на Евро-2023»
uaf.ua

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань дал комментарий перед ответным матчем плей-офф против Словакии U-21 за выход на Евро-2023.

В первом матче молодежная сборная Украины проиграла 2:3. Игра состоится 27 сентября.

«Эти два дня провели, чтобы команда больше восстановилась как в физическом плане, так и в психологическом. Отвели это время на восстановление, поэтому, думаю, что ребята готовы и понимают, что нужно завтра. Думаю, все в наших руках и ногах. Что касается кадровой ситуации, как это и бывает после матчей, то какие-то микроповреждения присутствуют. Вивчаренко будет пропускать матч из-за дисквалификации. Это у нас единственная потеря. Игра в защите? Все понимают, что мы совершили ошибки. Но всегда проигрывают все вместе, главное сделать выводы и двигаться дальше. Мы сделали выводы, и я уверен, что завтра мы таких ошибок не допустим».

«В плане психологии все, пожалуй, так расставлено по местам, что ребята понимают: лишние эмоции и переживания нужно отбросить. Есть матч, который нужно выигрывать. Все это прекрасно понимают. В составе Словакии в первом матче выделяли игроков, у которых больше уверенности — футболисты из национальной сборной, которые уже играли за сборную и довольно хорошую игру показывали за первую команду. Стрелец, Суслов – они нам показали, что это игроки, ведущие за собой весь коллектив. Ну и нужно отдельно выделить характер, это их главное оружие: команда, которая бьется за результат до конца. Мы это видели в прошлом матче, увидим и завтра. Нам нужно быть готовыми прежде всего к этому характеру и к этой игре, когда идет много длинных передач».

«Я бы сказал, что в психологическом плане мы понимаем: нам нужна только победа, нужно все остальное отбросить. За счет своего мастерства, структуры. Нам всем нужно проявить характер. Это, пожалуй, будет самая трудная игра для нас на этом этапе, поэтому мы должны это понимать».

«Стадион? Если честно, то впервые на него приехали, первая тренировка. Пожалуй, хотелось бы потренироваться еще до этого, но такая ситуация, что не имели возможности. Ничего страшного, это хороший стадион, современный. У нас есть все шансы показать хорошую игру и порадовать, прежде всего, наших воинов и защитников и всю страну. Газон? Я уже говорил, что Словакия нас загнала в ловушку с искусственным полем в Жилине. Поэтому мы вернулись на зеленый газон, все в наших ногах».

«Хотелось бы, чтобы украинцы, проживающие и находящиеся здесь из-за войны, поддержали нас. Будем рады увидеть их и сделаем все, чтобы Украина попала на чемпионат Европы», - сказал Ротань.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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