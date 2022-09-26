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  4. Лионель МЕССИ: «Не загадываю наперед. Будем бороться с каждым на ЧМ»
Чемпионат мира
26 сентября 2022, 21:40 |
354
0

Лионель МЕССИ: «Не загадываю наперед. Будем бороться с каждым на ЧМ»

Лидер аргентинской сборной поделился ожиданиями на предстоящий мундиаль

26 сентября 2022, 21:40 |
354
0
Лионель МЕССИ: «Не загадываю наперед. Будем бороться с каждым на ЧМ»
Instagram. Лионель Месси

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о перспективах национальной команды на предстоящий чемпионат мира в Катаре:

«Групповой этап — это всегда сложно. На прошлом чемпионате мира было много разговоров, что у нас проходная группа, уже думали о том, с кем мы можем встретиться дальше, и в итоге вышло не так, как мы ожидали. Мы сыграли первую встречу вничью, проиграли Хорватии и с трудом вышли в плей-офф. В этом году у нас очень сложная группа. Очень важно начать с победы в первой игре, потому что три очка дают вам душевное спокойствие и позволяют смотреть на следующий матч по-другому.

Я не загадываю наперед. Аргентина готова встретиться с кем угодно. Совершенно ясно, что надо делать в каждой игре, тренерский штаб очень хорошо готовится к встречам, которые мы будем играть, независимо от соперника. В последнее время мы играем лучше, с большей легкостью, больше понимания друг с другом, потому что давно играем вместе. И цель состоит в том, чтобы продолжать идти по этому пути, попробовать выступить лучше на Кубке мира.

Мы знаем, что турнир очень сложен, когда мелкие ошибки могут привести к вылету из соревнования. Но у нас национальная команда, готовая к соревнованиям, и мы будем бороться с любым соперником».

Отметим, что чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины в группе С сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

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Источник Ole
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