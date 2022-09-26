Источник: Йовичевич не хотел видеть Назарину в Шахтере

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык поделился информацией о подробностях трансфера украинского полузащитника Егора Назарины в донецкий «Шахтер» из луганской «Зари».



В последний день трансферного окна донецкий клуб подписал полузащитника Егора Назарину, который перешел из луганской «Зари».

Журналист в эфире авторской программы рассказал, что футболист не был приоритетной целью для «горняков» на трансферном рынке:

«Назарина – не тот футболист, которого искал Йовичевич. Для наставника было намного важнее взять Игнатенко, как замену для Степаненко. Но Игнатенко отказался возвращаться в «Шахтер», и решил продолжить карьеру в «Бордо».

Считаю, что Назарина будет проигрывать конкуренцию Судакову, Бондаренко и Джурасеку. Йовичевич хотел пригласить Назарину, когда возглавлял «Днепр-1», и сейчас тренер собирает тех игроков, которые ранее ему были нужны», – добавил Цыганык.

Журналист также отметил, что киевское «Динамо» не интересовалось Егором, поскольку главный тренер команды Мирча Луческу считает, что линия полузащиты «бело-синих» достаточно укомплектована.



Отметим, что 25-летний Назарина является воспитанником «Динамо». Футболист подписал контракт с «Шахтером» до лета 2027 года.