Италия26 сентября 2022, 18:36 |
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Экс-форвард Динамо Киев может продолжить карьеру в итальянской Серии С
Лукаш Теодорчик близок к переходу в «Виртус Верону»
26 сентября 2022, 18:36 |
1857
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Бывший форвард «Динамо» Киев Лукаш Теодорчик вскоре может подписать контракт с клубом итальянской Серии С «Виртус Верона». Кроме него в шорт-листе клуба – итальянец Антонио Рагуза и черногорец Филип Райчевич.
С июля текущего года Теодорчик находится в статусе свободного агента. Вторую половину прошлого сезона провел в «Виченце»: 1 гол и 3 ассиста в 14 матчах Серии В.
В составе «Динамо» Киев 31-летний поляк выступал с 2014 по 2017 годы.
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