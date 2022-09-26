Экс-форвард Динамо Киев может продолжить карьеру в итальянской Серии С

Бывший форвард «Динамо» Киев Лукаш Теодорчик вскоре может подписать контракт с клубом итальянской Серии С «Виртус Верона». Кроме него в шорт-листе клуба – итальянец Антонио Рагуза и черногорец Филип Райчевич.

С июля текущего года Теодорчик находится в статусе свободного агента. Вторую половину прошлого сезона провел в «Виченце»: 1 гол и 3 ассиста в 14 матчах Серии В.

В составе «Динамо» Киев 31-летний поляк выступал с 2014 по 2017 годы.