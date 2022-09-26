Шахтер примет Динамо в Варшаве или Львове

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко отметил, поединок 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится либо в Варшаве, либо во Львове.

Донецкий клуб пытался организовать матч в Лондоне, но не успел решить все технические нюансы.

«Нам не хватило времени. Организовать матч на высоком уровне за такой срок невозможно. Кроме того, планировали доход от матча перечислить фонду United24, но, с учетом высоких издержек и перечисленных выше обстоятельств, мы не видим возможности в доходе».

Также Кириленко отметил, что если у «Динамо» возникнет желание сыграть свой домашний матч с «горняками» в Англии, «Шахтер» готов помочь с организацией встречи.

«Если «Динамо» захочет провести свой домашний матч с «Шахтером» в Лондоне, мы всячески готовы им помогать. У нас уже есть определенные наработки, которыми мы с радостью поделимся, ведь главной целью такого матча является помощь Украине. Хотим поблагодарить киевское «Динамо» за согласие, а также УАФ и УПЛ. Кроме того, благодарим Министерство спорта Украины в лице министра Вадима Гутцайта и амбассадора United24 Андрея Шевченко за поддержку нашей инициативы, содействие и оперативность», – добавил Кириленко.