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  4. Лионель МЕССИ: «Мбаппе – зверь, совершенный игрок»
Франция
26 сентября 2022, 15:30 |
524
0

Лионель МЕССИ: «Мбаппе – зверь, совершенный игрок»

Форвард «ПСЖ» – о партнере по команде

26 сентября 2022, 15:30 |
524
0
Лионель МЕССИ: «Мбаппе – зверь, совершенный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о партнере по команде Килиане Мбаппе:

«Килиан – это игрок другого уровня. Зверь, который очень силен в игре один на один. Его способности доходят до космического уровня. Он очень быстрый и забивает много голов.

Мбаппе — совершенный игрок, доказавший в последние годы. Уверен, что в будущем он точно будет среди лучших футболистов современности».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лионель Месси
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Источник L'Equipe
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