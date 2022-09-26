Лионель МЕССИ: «Мбаппе – зверь, совершенный игрок»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о партнере по команде Килиане Мбаппе:

«Килиан – это игрок другого уровня. Зверь, который очень силен в игре один на один. Его способности доходят до космического уровня. Он очень быстрый и забивает много голов.

Мбаппе — совершенный игрок, доказавший в последние годы. Уверен, что в будущем он точно будет среди лучших футболистов современности».