Роналду тренировался без ограничений перед матчем с Испанией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в общей группе готовится к заключительному матчу Лиги наций с Испанией.

Футболист вышел на поле, несмотря на разбитый нос. Травму Роналду получил в матче с Чехией (4:0). Нападащий столкнулся с вратарем Томашем Вацликом.

Матч Португалия – Испания состоится 27 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.