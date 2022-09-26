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Лига наций
26 сентября 2022, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:23
94
0

Роналду тренировался без ограничений перед матчем с Испанией

Криштиану готов играть, несмотря на разбитый нос

26 сентября 2022, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:23
94
0
Роналду тренировался без ограничений перед матчем с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в общей группе готовится к заключительному матчу Лиги наций с Испанией.

Футболист вышел на поле, несмотря на разбитый нос. Травму Роналду получил в матче с Чехией (4:0). Нападащий столкнулся с вратарем Томашем Вацликом.

Матч Португалия – Испания состоится 27 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.

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Криштиану Роналду Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Испании по футболу
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Источник A Bola
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