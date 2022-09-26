Лига наций26 сентября 2022, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:23
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Роналду тренировался без ограничений перед матчем с Испанией
Криштиану готов играть, несмотря на разбитый нос
26 сентября 2022, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:23
94
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в общей группе готовится к заключительному матчу Лиги наций с Испанией.
Футболист вышел на поле, несмотря на разбитый нос. Травму Роналду получил в матче с Чехией (4:0). Нападащий столкнулся с вратарем Томашем Вацликом.
Матч Португалия – Испания состоится 27 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.
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