Ханс-Дитер ФЛИК: «Матчи со сборной Англии всегда особенные»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящей игре с командой Англии на стадионе «Уэмбли».

«Чего нам не хватило в первом тайме прошлой игры, так это решительности. Я чувствовал, что все были не уверены в своих действиях. Мы хотим видеть, что игроки верят в себя и получают удовольствие от игры. Условия идеальные, это отличный стадион, и у нас есть всё необходимое для победы.

Игры со сборной Англии всегда особенные. Нам есть что наверстать после пятничной игры с Венгрией, и мы хотим показать это завтра на поле», - сказал Флик.

Матч Англия – Германия состоится сегодня, 26 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.