Ханс-Дитер ФЛИК: «Матчи со сборной Англии всегда особенные»
Наставник сборной Германии – о предстоящем матче в Лиге наций
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящей игре с командой Англии на стадионе «Уэмбли».
«Чего нам не хватило в первом тайме прошлой игры, так это решительности. Я чувствовал, что все были не уверены в своих действиях. Мы хотим видеть, что игроки верят в себя и получают удовольствие от игры. Условия идеальные, это отличный стадион, и у нас есть всё необходимое для победы.
Игры со сборной Англии всегда особенные. Нам есть что наверстать после пятничной игры с Венгрией, и мы хотим показать это завтра на поле», - сказал Флик.
Матч Англия – Германия состоится сегодня, 26 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.
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