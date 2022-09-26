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  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Матчи со сборной Англии всегда особенные»
Лига наций
26 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:54
53
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Матчи со сборной Англии всегда особенные»

Наставник сборной Германии – о предстоящем матче в Лиге наций

26 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:54
53
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Матчи со сборной Англии всегда особенные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящей игре с командой Англии на стадионе «Уэмбли».

«Чего нам не хватило в первом тайме прошлой игры, так это решительности. Я чувствовал, что все были не уверены в своих действиях. Мы хотим видеть, что игроки верят в себя и получают удовольствие от игры. Условия идеальные, это отличный стадион, и у нас есть всё необходимое для победы.

Игры со сборной Англии всегда особенные. Нам есть что наверстать после пятничной игры с Венгрией, и мы хотим показать это завтра на поле», - сказал Флик.

Матч Англия – Германия состоится сегодня, 26 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Ханс-Дитер Флик Лига наций сборная Германии по футболу сборная Англии по футболу Англия - Германия
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Источник Bayern & Germany
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