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  4. Ральф РАНГНИК: «Забей мы второй мяч, победа была бы за нами»
Лига наций
26 сентября 2022, 13:31 |
260
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Ральф РАНГНИК: «Забей мы второй мяч, победа была бы за нами»

Наставник сборной Австрии – о поражении от Хорватии

26 сентября 2022, 13:31 |
260
0
Ральф РАНГНИК: «Забей мы второй мяч, победа была бы за нами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от национальной команды Хорватии (1:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«У нас было несколько опасных моментов, один из которых реализовал Баумгартнер. Мог отличиться и Арнаутович. Я уверен, забей мы второй мяч, победа была бы за нами», - сказал Рангник.

Отметим, что после этого поражения сборная Австрии, заняв последнее место в квартете, вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.

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Источник УЕФА
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