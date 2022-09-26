Ральф РАНГНИК: «Забей мы второй мяч, победа была бы за нами»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от национальной команды Хорватии (1:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«У нас было несколько опасных моментов, один из которых реализовал Баумгартнер. Мог отличиться и Арнаутович. Я уверен, забей мы второй мяч, победа была бы за нами», - сказал Рангник.

Отметим, что после этого поражения сборная Австрии, заняв последнее место в квартете, вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.