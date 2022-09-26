Ральф РАНГНИК: «Забей мы второй мяч, победа была бы за нами»
Наставник сборной Австрии – о поражении от Хорватии
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение от национальной команды Хорватии (1:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
«У нас было несколько опасных моментов, один из которых реализовал Баумгартнер. Мог отличиться и Арнаутович. Я уверен, забей мы второй мяч, победа была бы за нами», - сказал Рангник.
Отметим, что после этого поражения сборная Австрии, заняв последнее место в квартете, вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.
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