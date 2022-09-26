Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «Нам волноваться не стоит»
Лига наций
26 сентября 2022, 13:09 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:19
178
0

Дидье ДЕШАМ: «Нам волноваться не стоит»

Главный тренер сборной Франции – о матче с Данией (0:2)

26 сентября 2022, 13:09 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:19
178
0
Дидье ДЕШАМ: «Нам волноваться не стоит»
УЕФА. Дидье Дешам

53-летний Дидье Дешам после поражения подопечных от Дании (0:2) в 6-м туре Лиги наций попытался сохранить хорошую мину на своем лице.

«Мне не кажется, что мы терпим катастрофу. У нас было много моментов, но мы их не реализовали, а также допускали ошибки, выходя из обороны. У нас молодая команда, у большинства футболистов нет опыта игры на самом высоком уровне. Дело тут не в тактике. Когда при четырех угловых игрок сборной Дании остается в одиночестве, можно играть хоть с тремя, хоть с пятью, хоть с двенадцатью защитниками — без разницы.

Волноваться не стоит, нам пойдет на пользу возвращение игроков с международным опытом. Беспокоиться не нужно. Я вчера смотрел кое-какие матчи, и у некоторых других сильных команд тоже были поражения.

Это напоминание о том, что нас ждет через два месяца. Сейчас мы далеки от самого высокого уровня, он предъявляет самые высокие требования. Я не ищу сегодня оправданий, но важно восстановить все наши силы в ближайшие два месяца», — заявил Дешам.

Сборная Франции в итоговой таблице группы 1А Лиги наций заняла третье место с 5 очками после 6 игр. Победителем квартета стали хорваты, у которых 13 очков. За ними финишировала сборная Дании (12 пунктов).

По теме:
Гарет САУТГЕЙТ: «Хочу изменить английский футбол»
Ральф РАНГНИК: «Забей мы второй мяч, победа была бы за нами»
Стив КЛАРК: «Знаем, что с Украиной нам достаточно и ничьей»
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Дании по футболу Лига наций Дания - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
Баскетбол | 25 сентября 2022, 22:55 0
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании

Мадридский клуб завоевал трофей, обыграв каталонцев в напряженном матче

Фарерские острова – Турция – 2:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 сентября 2022, 05:00 2
Фарерские острова – Турция – 2:1. Видео голов и обзор матча
Фарерские острова – Турция – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Футбол | 25.09.2022, 21:54
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Футбол | 26.09.2022, 07:32
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной
Футбол | 25.09.2022, 13:28
У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной
У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
24.09.2022, 17:53 56
Футбол
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 13
Футбол
ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу
ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу
25.09.2022, 01:58
Теннис
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
24.09.2022, 09:20
Биатлон
На войне с россией погиб украинский боксер
На войне с россией погиб украинский боксер
24.09.2022, 13:21 2
Война
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
25.09.2022, 17:57
Бокс
Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
25.09.2022, 06:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности