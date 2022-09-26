Дидье ДЕШАМ: «Нам волноваться не стоит»

53-летний Дидье Дешам после поражения подопечных от Дании (0:2) в 6-м туре Лиги наций попытался сохранить хорошую мину на своем лице.

«Мне не кажется, что мы терпим катастрофу. У нас было много моментов, но мы их не реализовали, а также допускали ошибки, выходя из обороны. У нас молодая команда, у большинства футболистов нет опыта игры на самом высоком уровне. Дело тут не в тактике. Когда при четырех угловых игрок сборной Дании остается в одиночестве, можно играть хоть с тремя, хоть с пятью, хоть с двенадцатью защитниками — без разницы.

Волноваться не стоит, нам пойдет на пользу возвращение игроков с международным опытом. Беспокоиться не нужно. Я вчера смотрел кое-какие матчи, и у некоторых других сильных команд тоже были поражения.

Это напоминание о том, что нас ждет через два месяца. Сейчас мы далеки от самого высокого уровня, он предъявляет самые высокие требования. Я не ищу сегодня оправданий, но важно восстановить все наши силы в ближайшие два месяца», — заявил Дешам.

Сборная Франции в итоговой таблице группы 1А Лиги наций заняла третье место с 5 очками после 6 игр. Победителем квартета стали хорваты, у которых 13 очков. За ними финишировала сборная Дании (12 пунктов).