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  4. Гарет БЭЙЛ: «Наша игра в матче с Польшей была фантастической»
Лига наций
26 сентября 2022, 13:00 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:06
460
1

Гарет БЭЙЛ: «Наша игра в матче с Польшей была фантастической»

Валлийский вингер – о минимальном поражении в матче Лиги наций

26 сентября 2022, 13:00 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:06
460
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Гарет БЭЙЛ: «Наша игра в матче с Польшей была фантастической»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от национальной команды Польши (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Плохо, что не сумели забить, но сама наша игра, как мне кажется, была фантастической. Мы опасно атаковали и создали множество моментов. Играли первым номером против очень хорошей команды. К сожалению, не добились результата, на который рассчитывали, однако качество игры было на высоте. Было бы гораздо хуже, если бы мы не создали все эти моменты», - сказал Бэйл.

Отметим, что после этого поражения сборная Уэльса, заняв последнее место в квартете, вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.

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Гарет Бэйл сборная Польши по футболу сборная Уэльса по футболу Лига наций
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Источник УЕФА
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Комментарии 1
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antt
От би нам так з командою Бейла в червні  як зіграли поляки. Хай би валлійці  грали і  першим номером
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