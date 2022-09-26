Гарет БЭЙЛ: «Наша игра в матче с Польшей была фантастической»

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от национальной команды Польши (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Плохо, что не сумели забить, но сама наша игра, как мне кажется, была фантастической. Мы опасно атаковали и создали множество моментов. Играли первым номером против очень хорошей команды. К сожалению, не добились результата, на который рассчитывали, однако качество игры было на высоте. Было бы гораздо хуже, если бы мы не создали все эти моменты», - сказал Бэйл.

Отметим, что после этого поражения сборная Уэльса, заняв последнее место в квартете, вылетела из элитного дивизиона Лиги наций.