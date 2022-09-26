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Испания
26 сентября 2022, 12:48 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:34
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Левандовски может увеличить лазарет Барселоны после матчей сборных

У каталонцев череда травм

26 сентября 2022, 12:48 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:34
410
0
Левандовски может увеличить лазарет Барселоны после матчей сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польскому нападающему Роберту Левандовски сильно доставалось в матче 6-го тура Лиги наций со сборной Уэльса (1:0). Форвард получал от валлийских футболистов и по лицу, и по ногам.

Впрочем, несмотря на игру против себя на грани фола, Левандовски отметился в матче ассистом, а также отыграл все 90 минут. Но поле после финального свистка он покидал заметно уставшим и изнеможденным.

Если у 34-летнего Левандовски будет выявлена какая-то травма, то он станет шестым футболистом «Барселоны», который выпадет из строя после игр сборных.

Ранее травмы в расположении своих национальных команд получили Жюль Кунде (Франция) и Рональд Араухо (Уругвай), с повреждениями также вернутся в команду Френки де Йонг и Мемфис Депай (оба — Нидерланды). Под вопросом находится Усмана Дембеле (Франция), пропустившего последнюю игру сборной.

Левандовски в нынешнем сезоне во всех турнирах отыграл за «сине-гранатовых» в восьми матчах, забил 11 голов, сделал 2 ассиста.

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу Лига наций травма Барселона сборная Уэльса по футболу
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Источник Mundo Deportivo
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