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Сборная УКРАИНЫ
26 сентября 2022, 12:03 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:42
1288
2

Александр ПЕТРАКОВ: «Верю, что сможем не пропустить со стандартов»

Наставник сборной Украины провел пресс-конференцию перед матчем с Шотландией

26 сентября 2022, 12:03 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:42
1288
2
Александр ПЕТРАКОВ: «Верю, что сможем не пропустить со стандартов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

В преддверии поединка 6-го тура Лиги наций Украина – Шотландия, который состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове (начало – в 21:45) Александр Петраков ответил на вопросы журналистов.

Вы уже почти год руководите сборной Украины. Впервые в истории у украинской сборной сейчас каждый матч как финальный. Это на вас давит или, наоборот, мобилизует?
– Я уже адаптировался. Вначале мне было тяжело, так как в сборной каждая игра очень ответственная. Уровень игр у сборной очень высокий. Один матч сборной стоит как десять матчей национального чемпионата. Но я быстро отхожу, быстро восстанавливаюсь.

С Шотландией играл один состав, с Арменией – другой. Будет ли решение завтра по составу для вас самым сложным в карьере?
– Нет. Я не хочу обижать ни игроков сборную Армении, ни футболистов сборной Шотландии – это игроки высокого индивидуального уровня. Они в матчах с нами показали хороший уровень. Что до завтрашнего матча, то для меня решение по нашему составу в нем не будет самым сложным.

Сможет ли завтра сборная Украины сыграть сильнее, чем было несколько дней назад в Глазго?
– 1 июня мы обыграли Шотландию в плей-офф ЧМ-2022 со счетом 3:1, а несколько дней тому назад проиграли. Поэтому, сейчас общий счет 1:1. Я благодарен шотландской сборной за ту поддержку, которую они нам оказали, когда в марте этого года согласились перенести стыковую игру отбора на Мундиаль.

Будет ли, на ваш взгляд, завтра сложнее Шотландии без трех игроков основного состава?
– Я не слежу за сборной Шотландии.

После поражения в гостях от Шотландии вы посетовали на отсутствие некоторых игроков основного состава. Но затем была победа 5:0 над Арменией в гостях. Сможет ли сборная Украины сыграть завтра достойно без некоторых сильных футболистов?
– Мы не Франция и не Испания, которые могут выставить 3-4 равноценных состава. У нас, если выпадают игроки уровня Зинченко или Миколенко, то это создает проблемы. Сейчас Миколенко уже в строю. Поймите правильно, у нас нет основного состава. Я бы хотел, чтобы он был, но его нет. Да, нам не хватает не только Зинченко, а и Бущана и Шапаренко.

Будет ли матч с Шотландией для вас последним во главе сборной?
– Переговоров никаких нет. Завтра у нас игра, после нее все станет известно. Это вопрос к президенту нашей ассоциации.

Если ли травмированы? Кто уже восстановился? Насколько важно для сборной Украины повыситься в Дивизион А турнира?
– У нас все здоровы из тех 23 игроков, которые сейчас находятся в команде. Да, для нас важно завоевать путевку в Дивизион А Лиги наций.

Завтрашний матч не сопровождается таким ажиотажем, который был у встречи с Шотландией в июне этого года, когда на конку стояла путевку на ЧМ-2022. Как вы сейчас ощущаете накал эмоций вокруг поединка?
– Статус той игры был иным, чем у нынешней. Тогда был полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022, а сейчас Лига наций. Тогда была игра перед межсезоньем, сейчас сезон уже в разгаре. У нас в конце мая была плохая ситуация относительно функционального состояния игроков. Сейчас все по-иному. И не стоит уменьшать значение игр в Лиге наций. Мы хотим завтра выиграть и добиться права повыситься в Дивизион А. Футбол непредсказуем, поэтому он и собирает множество болельщиков на трибунах.

Матч на нейтральном поле в Кракове как-то повлияет на игру сборной? Какое количество болельщиков команды ожидаете?
– Я не знаю, сколько завтра будет наших болельщиков. Но, уверен, мы будем чувствовать себя как дома. Очень хочется дожить до того дня, когда мы проведем по-настоящему домашний матч в Украине.

Вы удивлены тем, как сборная Шотландии действует при угловых и штрафных?
– Мы разбираем действия наших соперников. Стандарты – это козырь команд из Великобритании. Мы об этом знает, к этому готовимся. Верю, что мы завтра сможем не пропустить со стандартов.

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Источник Sport.ua
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Карабас Барабас
Пан, або пропав!
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+1
nick07
в принципі так, для збірної останні матчі кожен як фінальний.
Успіхів збірній завтра, а щодо відставки Петракова - навіщо? хто готовий на його місце? 
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0
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