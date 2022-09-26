ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию
Вот почему футболистов этой нации многие считают лучшими
Накануне в сеть попало видео забитого мяча командой «Сантос» U-13 в ворота соперников, которое почти сразу же стало вирусным.
На нем юные футболисты «Сантоса» разыгрывают свою атаку при помощи большого количества изящных технико-тактических действий, а завершена она была точным и изысканным ударом пяткой в касание…
Santos’ U13 team 😳 pic.twitter.com/xtWY0utBuW— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) September 25, 2022
Напомним, недавно сообщалось, что новым главным тренером первой команды «Сантоса» может стать экс-коуч «Шахтера» Мигель Кардосо, работавший ассистентом в штабе Паулу Фонсеки.
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