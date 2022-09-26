Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию
Бразилия
26 сентября 2022, 11:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 11:07
1911
2

ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию

Вот почему футболистов этой нации многие считают лучшими

26 сентября 2022, 11:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 11:07
1911
2
ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию
twitter.com/SantosFC

Накануне в сеть попало видео забитого мяча командой «Сантос» U-13 в ворота соперников, которое почти сразу же стало вирусным.

На нем юные футболисты «Сантоса» разыгрывают свою атаку при помощи большого количества изящных технико-тактических действий, а завершена она была точным и изысканным ударом пяткой в касание…

Напомним, недавно сообщалось, что новым главным тренером первой команды «Сантоса» может стать экс-коуч «Шахтера» Мигель Кардосо, работавший ассистентом в штабе Паулу Фонсеки.

По теме:
ВИДЕО. Минус Сидорчук. Первая тренировка сборной Украины в Кракове
Джокович победил и в парном матче. Европа уверенно лидирует
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Сантос гол лучший гол видео Бразилия детско-юношеский футбол выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Футбол | 25 сентября 2022, 15:01 2
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай

Владимир Шаран снова не смог переиграть представителей львовского футбола

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Футбол | 26 сентября 2022, 07:32 0
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»

Президент «Ингульца» рассказал, как помогает украинской армии

Нидерланды – Бельгия – 1:0. Победный мяч ван Дейка. Видео гола и обзор
Футбол | 26.09.2022, 01:05
Нидерланды – Бельгия – 1:0. Победный мяч ван Дейка. Видео гола и обзор
Нидерланды – Бельгия – 1:0. Победный мяч ван Дейка. Видео гола и обзор
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Бокс | 25.09.2022, 17:57
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
Бокс | 25.09.2022, 09:36
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Но они же играли против таких же бразильцев
Ответить
0
Serhii P.
дуже все повільно, практьитчно стоячи
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
25.09.2022, 01:40 7
Бокс
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
25.09.2022, 00:23
Футбол
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 13
Футбол
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
24.09.2022, 23:40 10
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
26.09.2022, 04:20 2
Баскетбол
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
24.09.2022, 09:20
Биатлон
На войне с россией погиб украинский боксер
На войне с россией погиб украинский боксер
24.09.2022, 13:21 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности