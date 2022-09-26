ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию

Накануне в сеть попало видео забитого мяча командой «Сантос» U-13 в ворота соперников, которое почти сразу же стало вирусным.

На нем юные футболисты «Сантоса» разыгрывают свою атаку при помощи большого количества изящных технико-тактических действий, а завершена она была точным и изысканным ударом пяткой в касание…

Напомним, недавно сообщалось, что новым главным тренером первой команды «Сантоса» может стать экс-коуч «Шахтера» Мигель Кардосо, работавший ассистентом в штабе Паулу Фонсеки.