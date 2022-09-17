Экс-ассистент Фонсеки в Шахтере может возглавить бразильский гранд
Мигеля Кардосо сватают в «Сантос»
Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Мигель Кардосо в ближайшее время может возглавить одну из команд бразильской Серии А.
Переговоры с 50-летним португальцем ведет «Сантос», который недавно отправил в отставку с поста главного тренера первой команды Лиску.
«Рыбы» неудачно выступают в нынешнем розыгрыше Серии А, занимая 10-е место после 26 туров и опережая команды из зоны вылета всего на 8 очков.
Примечательно, что Мигель Кардосо остается без работы с мая минувшего года, когда покинул «Риу Аве». После отъезда из «Шахтера» этот специалист успел поработать в «Риу Аве», «Нанте», «Сельте» и греческом АЕКе.
Ранее Мигель Кардосо публично призывал мировое сообщество активнее поддерживать Украину в борьбе против кацапских оккупантов.
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