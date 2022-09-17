Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-ассистент Фонсеки в Шахтере может возглавить бразильский гранд
Бразилия
17 сентября 2022, 11:23 | Обновлено 17 сентября 2022, 11:26
250
0

Экс-ассистент Фонсеки в Шахтере может возглавить бразильский гранд

Мигеля Кардосо сватают в «Сантос»

17 сентября 2022, 11:23 | Обновлено 17 сентября 2022, 11:26
250
0
Экс-ассистент Фонсеки в Шахтере может возглавить бразильский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Мигель Кардосо в ближайшее время может возглавить одну из команд бразильской Серии А.

Переговоры с 50-летним португальцем ведет «Сантос», который недавно отправил в отставку с поста главного тренера первой команды Лиску.

«Рыбы» неудачно выступают в нынешнем розыгрыше Серии А, занимая 10-е место после 26 туров и опережая команды из зоны вылета всего на 8 очков.

Примечательно, что Мигель Кардосо остается без работы с мая минувшего года, когда покинул «Риу Аве». После отъезда из «Шахтера» этот специалист успел поработать в «Риу Аве», «Нанте», «Сельте» и греческом АЕКе.

Ранее Мигель Кардосо публично призывал мировое сообщество активнее поддерживать Украину в борьбе против кацапских оккупантов.

По теме:
Севилья контактировала с экс-тренером Шахтера
Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии
Мигель Кардосо Сантос назначение тренера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник A Bola
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Футбол | 17 сентября 2022, 08:30 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»

Легендарный украинский футболист напомнил боснийцам о человечности

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 16 сентября 2022, 18:10 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Футбол | 16.09.2022, 12:08
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
Футбол | 16.09.2022, 15:40
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
Футбол | 17.09.2022, 01:20
ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
16.09.2022, 23:20 1
Баскетбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
15.09.2022, 23:52 134
Футбол
Региональные квалификации The International 2022
Региональные квалификации The International 2022
15.09.2022, 14:21
Киберспорт
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
16.09.2022, 11:10 17
Футбол
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
16.09.2022, 09:52 5
Футбол
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
15.09.2022, 16:33 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности