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КАРДОСО: «Очень надеюсь, что мир приложит больше усилий для помощи Украине»

Экс-тренер «Шахтера» всей душой с нашей страной

  • 31.03.2022 13:42
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КАРДОСО: «Очень надеюсь, что мир приложит больше усилий для помощи Украине»
© ФК Шахтер Донецк. Мигель Кардосо

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Мигель Кардосо выразил поддержку Украине в войне с российскими оккупантами.

«Я прожил в прекрасной Украине четыре с половиной года. Я жил в Донецке, Полтаве, Киеве и познакомился со всей страной. Вы замечательные люди, я чувствую себя одним из вас. Я страдаю. Хочу выразить слова поддержки всему народу Украины и шахтеровской семье. Мы выстоим и поднимемся. 

Хочу передать вам два чувства внутри меня. Первое - досада из за бессилия что-то изменить. Здесь, в Португалии, я пытаюсь объяснить людям, что на самом деле стоит за этой войной, и как сейчас уничтожают украинский народ. Вместе с тем, я чувствую стыд за наше правительство и мировых лидеров, которые не переходят от слов к делу и могут помочь значительно больше. 

В моих руках футболка сборной Украины. Голубой цвет означает небо, а желтый - цветущие поля. Я уверен, что вскоре Украина сновп будет цветущей. Мы выстоим и обязательно поднимемся, сто процентов. Вторая футболка означает дух шахтеров. Черный - это уголь, а оранжевый - огонь. Такой же огонь сейчас в сердцах украинцев. Он настолько большой, что заслуживает считатся лидером в стремлении к свободе. Эту свободу народ Украины обязательно получит.

Очень надеюсь, что небо над Украиной будет закрытым, и весь цивилизованный мир направит значительно больше усилий для помощи в этой ситуации. Хочу выразить всем, кто сейчас потерял свой дом и свою семью, кто страдает от войны, свои самые искренние соболезнования с самой глубины моего сердца. Вы всегда можете расчитывать на мою поддержку и все, что в моих силах. Хочу выразить вам огромное уважение и люблю вас всех. Слава Украине! Героям слава!» - сказал Кардосо.

Источник — Футбол 1/2/3

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