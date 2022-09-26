Сборная Бельгии прервала впечатляющую голевую серию

В поединке 6-го тура Лиги наций с командой Нидерландов (0:1) игроки бельгийской сборной не смогли ни разу подобрать ключи к воротам соперников. Это случилось с ними впервые за последние 50 поединков.

Последний раз до этого сборная Бельгии не забивала голы летом 2018 года, когда проиграла в полуфинале ЧМ-2018 команде Франции (0:1).

Напомним, проиграв накануне, 25 сентября, Нидерландам, бельгийцы финишировали в группе Лиги наций на втором месте. Они отстали от «оранжевых» на шесть очков