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Бельгия
26 сентября 2022, 10:37 | Обновлено 26 сентября 2022, 10:41
471
0

Сборная Бельгии прервала впечатляющую голевую серию

Команда Роберто Мартинеса выдала «сухой» матч

26 сентября 2022, 10:37 | Обновлено 26 сентября 2022, 10:41
471
0
Сборная Бельгии прервала впечатляющую голевую серию
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура Лиги наций с командой Нидерландов (0:1) игроки бельгийской сборной не смогли ни разу подобрать ключи к воротам соперников. Это случилось с ними впервые за последние 50 поединков.

Последний раз до этого сборная Бельгии не забивала голы летом 2018 года, когда проиграла в полуфинале ЧМ-2018 команде Франции (0:1).

Напомним, проиграв накануне, 25 сентября, Нидерландам, бельгийцы финишировали в группе Лиги наций на втором месте. Они отстали от «оранжевых» на шесть очков

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Источник Opta
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