Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Гал повторил рекордное достижение Адвоката в сборной Нидерландов
Нидерланды
26 сентября 2022, 10:16 | Обновлено 26 сентября 2022, 10:19
460
0

Ван Гал повторил рекордное достижение Адвоката в сборной Нидерландов

71-летний тренер достиг впечатляющего достижения

26 сентября 2022, 10:16 | Обновлено 26 сентября 2022, 10:19
460
0
Ван Гал повторил рекордное достижение Адвоката в сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Со-владельцем национального рекорда действующий главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал стал после матча подопечных в 6-м туре Лиги наций с командой Бельгии (1:0).

Ван Гал повторил достижение своего соотечественника Дика Адвоката по количеству победных игр во главе нидерландской сборной — на счету обоих специалистов теперь по 37 таких игр.

Следом за Адвокатом и ван Галом по данному статистическому показателю расположились Боб Гленденнинг (36 матчей), Марко ван Бастен (35 матчей) и Берт ван Марвейк (34 матча).

Ван Гал, который руководит сборной Нидерландов с августа 2021 года в третий раз в карьере, может превзойти рекорд Дика Адвоката в стартовом матче группового турнира ЧМ-2022 со сборной Сенегала, который запланирован на 21 ноября.

По теме:
Сборная Бельгии прервала впечатляющую голевую серию
Пресс-конференция Петракова в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Модрич обновил возрастной рекорд сборной Хорватии
Луи ван Гал сборная Нидерландов по футболу Лига наций сборная Бельгии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дания – Франция – 2:0. Неудача трехцветных. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 сентября 2022, 00:50 0
Дания – Франция – 2:0. Неудача трехцветных. Видео голов и обзор матча
Дания – Франция – 2:0. Неудача трехцветных. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
Футбол | 25 сентября 2022, 19:42 3
ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели

Товарищеский матч команд был прерван из-за воздушной тревоги

ВИДЕО. Минус Сидорчук. Первая тренировка сборной Украины в Кракове
Футбол | 26.09.2022, 01:30
ВИДЕО. Минус Сидорчук. Первая тренировка сборной Украины в Кракове
ВИДЕО. Минус Сидорчук. Первая тренировка сборной Украины в Кракове
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Бокс | 25.09.2022, 17:57
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Футбол | 25.09.2022, 15:01
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
24.09.2022, 23:40 10
Футбол
ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу
ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу
25.09.2022, 01:58
Теннис
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 13
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
24.09.2022, 18:37 15
Футбол
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
24.09.2022, 09:05 1
Теннис
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
26.09.2022, 04:20 3
Баскетбол
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
25.09.2022, 09:36 3
Бокс
Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
25.09.2022, 06:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности