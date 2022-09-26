Ван Гал повторил рекордное достижение Адвоката в сборной Нидерландов

Со-владельцем национального рекорда действующий главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал стал после матча подопечных в 6-м туре Лиги наций с командой Бельгии (1:0).

Ван Гал повторил достижение своего соотечественника Дика Адвоката по количеству победных игр во главе нидерландской сборной — на счету обоих специалистов теперь по 37 таких игр.

Следом за Адвокатом и ван Галом по данному статистическому показателю расположились Боб Гленденнинг (36 матчей), Марко ван Бастен (35 матчей) и Берт ван Марвейк (34 матча).

Ван Гал, который руководит сборной Нидерландов с августа 2021 года в третий раз в карьере, может превзойти рекорд Дика Адвоката в стартовом матче группового турнира ЧМ-2022 со сборной Сенегала, который запланирован на 21 ноября.