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26 сентября 2022, 09:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:57
85
0

Украина U-17 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 сентября в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

26 сентября 2022, 09:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:57
85
0
Украина U-17 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

26 сентября состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборная Украины U-17 и «Колос» Ковалевка U-19.

Стартовый свисток прозвучит 26 сентября в 12:00 по Киеву.

22 сентября сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге «Александрии» (0:6).

Команда Юрия Мороза проводит учебно-тренировочный сбор в Вите-Литовской, готовясь к матчам квалификации Евро-2023 U-17.

Украина U-17 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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