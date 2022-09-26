Молодежные турниры26 сентября 2022, 09:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:57
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Украина U-17 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 сентября в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
26 сентября 2022, 09:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:57
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26 сентября состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборная Украины U-17 и «Колос» Ковалевка U-19.
Стартовый свисток прозвучит 26 сентября в 12:00 по Киеву.
22 сентября сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге «Александрии» (0:6).
Команда Юрия Мороза проводит учебно-тренировочный сбор в Вите-Литовской, готовясь к матчам квалификации Евро-2023 U-17.
Украина U-17 – Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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