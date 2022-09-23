Сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге Александрии
Голы забивали Юрий Копына (дубль), Александр Мартынюк, Викентий Волошин
Сборная Украины U-17 проиграла в контрольном матче «Александрии» с счетом 0:4.
В первом тайме александрийцы забили дважды: голами отличились Юрий Копына, Александр Мартынюк, Викентий Волошин.
После перерыва коуч юношеской сборной Юрий Мороз сменил весь состав, но в итоге Юрий Копына оформил дубль, установив финальный счет (4:0).
Сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Вите-Литовской, готовясь к матчам квалификации Евро-2023 U-17. Команда Юрия Мороза планирует провести еще один поединок 26 сентября против «Колоса» из Ковалевки.
Товарищеский матч, 22 сентября
Украина U-17 – Александрия – 0:4
Голы: Копына, 5, 52, Мартынюк, 10, Волошин, 25.
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