Сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге Александрии

Сборная Украины U-17 проиграла в контрольном матче «Александрии» с счетом 0:4.

В первом тайме александрийцы забили дважды: голами отличились Юрий Копына, Александр Мартынюк, Викентий Волошин.

После перерыва коуч юношеской сборной Юрий Мороз сменил весь состав, но в итоге Юрий Копына оформил дубль, установив финальный счет (4:0).

Сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Вите-Литовской, готовясь к матчам квалификации Евро-2023 U-17. Команда Юрия Мороза планирует провести еще один поединок 26 сентября против «Колоса» из Ковалевки.

Товарищеский матч, 22 сентября

Украина U-17 – Александрия – 0:4

Голы: Копына, 5, 52, Мартынюк, 10, Волошин, 25.