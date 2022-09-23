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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:22
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Сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге Александрии

Голы забивали Юрий Копына (дубль), Александр Мартынюк, Викентий Волошин

23 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:22
15
0
Сборная Украины U-17 разгромно проиграла в спарринге Александрии
УАФ. Юрий Мороз

Сборная Украины U-17 проиграла в контрольном матче «Александрии» с счетом 0:4.

В первом тайме александрийцы забили дважды: голами отличились Юрий Копына, Александр Мартынюк, Викентий Волошин.

После перерыва коуч юношеской сборной Юрий Мороз сменил весь состав, но в итоге Юрий Копына оформил дубль, установив финальный счет (4:0).

Сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Вите-Литовской, готовясь к матчам квалификации Евро-2023 U-17. Команда Юрия Мороза планирует провести еще один поединок 26 сентября против «Колоса» из Ковалевки.

Товарищеский матч, 22 сентября

Украина U-17 – Александрия – 0:4

Голы: Копына, 5, 52, Мартынюк, 10, Волошин, 25.

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Источник Sport.ua
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