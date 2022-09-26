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Лига наций
26 сентября 2022, 09:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:43
154
0

Пресс-конференция Петракова в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 сентября в 11:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

26 сентября 2022, 09:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:43
154
0
Пресс-конференция Петракова в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Александр Петраков

23 сентября в 11:30 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Александр Петраков и хавбек Руслан Малиновский встретятся с представителями масс-медиа.

Официальная тренировка сине-желтых в Кракове начнется 23 сентября в 19:00.

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​27 сентября в 21:45 сборная Украины проведет матч 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии, в котором сине-желтым нужна только победа.

Пресс-конференция Петракова в Кракове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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