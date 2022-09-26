ВИДЕО. Минус Сидорчук. Первая тренировка сборной Украины в Кракове

После победы в столице Армении сборная Украины 24 сентября вылетела чартерным рейсом из аэропорта в Ереване в 22:10 по местному времени, еще до того, как начали свой матч ирландцы и шотландцы.

Разгромная победа над армянами (5:0) стала самой большой викторией украинцев во время выступлений в Лиге наций УЕФА. Также это самый большой счет, которого команда достигала под руководством Александра Петракова. А еще в Ереване было зафиксировано несколько знаковых индивидуальных достижений: Андрей Ярмоленко сыграл за главную команду страны свой 111-й матч, сравнявшись по этому показателю с Андреем Шевченко (до повторения голевого рекорда Шевченко остается забить еще три мяча), Артем Довбик впервые сделал дубль в футболке национальной команды, Александр Тымчик и Даниил Игнатенко забили дебютные мячи, а Александр Зубков впервые отличился в официальном турнире, к тому же сделав два ассиста. Однако, несмотря на столь солидный урожай интересных статистических показателей, ребята полностью осознают, что решающей битвой за победу в группе B1 будет поединок 27 сентября с Шотландией.

После приземления на аэродроме Кракова (полет длился 3 часа 45 минут) сине-желтые узнали, что команда Стива Кларка одержала волевую победу над ирландцами, сохранив за собой первое место в группе, поэтому во вторник украинцев устроит только победа. Соответствующим является и настроение в коллективе.

25 сентября вечернее занятие прошло на поле тренировочного центра клуба «Краковия». Официальная тренировочная сессия пройдет там же, поскольку газон на стадионе «Краковия», к сожалению, не в лучшем состоянии, и его стоит сохранить для матча.

В тренировке приняли участие все 23 игрока, которые сейчас находятся в лагере сине-желтых. Получивший вторую желтую карточку в турнире Сергей Сидорчук, из-за чего не сможет сыграть с шотландцами, покинул расположение команды, однако приедет поддержать партнеров в день поединка.

Традиционно для обновительной тренировки команда была разделена на две группы. 9 полевых игроков стартового состава плюс отыгравший второй тайм Александр Пихаленок под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового провели пробежку и выполнили упражнения аэробного характера для насыщения мышц кислородом и выведения таким образом из них лактата. Тем временем, другая десятка и три голкипера провели более интенсивную тренировку, которая, в частности, включала в себя квадрат и игровые серии.

Официальная тренировка сборной Украины начнется 26 сентября в 19.00 по Киеву, однако не на стадионе, а на тренировочной базе «Краковии». А вот пресс-конференция главного тренера Александра Петракова и игрока сборной Руслана Малиновского состоится в конференц-зале игрового стадиона в 11:30 по Киеву.