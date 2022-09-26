Рейтинг ATP. Синнер заменил Хуркача в десятке, рекорд Накашимы

На прошлой неделе мужчины играли не только выставочный турнир Кубок Лейвера, но и традиционные турниры ATP.

В Меце победил Лоренцо Сонего, это позволило ему вернуться в первую полусотню (45).

В Сан-Диего дебютный титул выиграл Брэндон Накашима, он установил новое личное достижение – 48-е место.

Поляк Хубер Хуркач выпал из первой десятки, его место занял итальянец Янник Синнер.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то наши первые три ракетки опустились в рейинге. Но есть и те, кто добавили. Георгий Кравченко улучшил свое положение на 12 позиций, Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский – на 3.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP