Рейтинг ATP. Синнер заменил Хуркача в десятке, рекорд Накашимы
Украинцы теряют позиции
На прошлой неделе мужчины играли не только выставочный турнир Кубок Лейвера, но и традиционные турниры ATP.
В Меце победил Лоренцо Сонего, это позволило ему вернуться в первую полусотню (45).
В Сан-Диего дебютный титул выиграл Брэндон Накашима, он установил новое личное достижение – 48-е место.
Поляк Хубер Хуркач выпал из первой десятки, его место занял итальянец Янник Синнер.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то наши первые три ракетки опустились в рейинге. Но есть и те, кто добавили. Георгий Кравченко улучшил свое положение на 12 позиций, Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский – на 3.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP
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