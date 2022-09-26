Англия26 сентября 2022, 07:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:42
1455
1
Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы
В «Арсенале» надеются, что украинец сможет помочь команде в матче с «Тоттенхэмом»
26 сентября 2022, 07:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:42
1455
1
Украинский легионер «Арсенала» Александра Зинченко, который травмировал икроножную мышцу, должен восстановиться до лондонского дерби против «Тоттенхэма».
Также к этой встрече будет готов и капитан «канониров» Мартин Эдегор, который в субботу отыграл против сборной Словении, а также португальский защитник Седрик Соареш.
Отметим, что Зинченко не смог помочь сборной Украине в матчах Лиги наций.
«Арсенал» примет «Тоттенхэм» в субботу, первого октября. Начало матча в 14:30 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 сентября 2022, 05:50 0
Главные новости за 25 сентября на Sport.ua
Футбол | 25 сентября 2022, 13:28 5
Британцы оптимальный состав не выставят
Футбол | 25.09.2022, 11:38
Бокс | 25.09.2022, 17:07
Футбол | 26.09.2022, 00:12
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
когось це нагадує, також перед матчами збірної "травмувався", а потім спокійно грав за свій клуб
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2022, 01:40 7
24.09.2022, 17:53 56
24.09.2022, 13:21 2
24.09.2022, 12:15 20
24.09.2022, 20:45 13
25.09.2022, 00:55 2
25.09.2022, 23:20
25.09.2022, 09:36 3