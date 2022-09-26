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Англия
26 сентября 2022, 07:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:42
1455
1

Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы

В «Арсенале» надеются, что украинец сможет помочь команде в матче с «Тоттенхэмом»

26 сентября 2022, 07:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:42
1455
1
Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александра Зинченко, который травмировал икроножную мышцу, должен восстановиться до лондонского дерби против «Тоттенхэма».

Также к этой встрече будет готов и капитан «канониров» Мартин Эдегор, который в субботу отыграл против сборной Словении, а также португальский защитник Седрик Соареш.

Отметим, что Зинченко не смог помочь сборной Украине в матчах Лиги наций.

«Арсенал» примет «Тоттенхэм» в субботу, первого октября. Начало матча в 14:30 по Киеву.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко травма Тоттенхэм
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Источник Football London
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Комментарии 1
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nick07
когось це нагадує, також перед матчами збірної "травмувався", а потім спокійно грав за свій клуб
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