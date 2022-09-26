Стало известно, когда Зинченко вернется после травмы

Украинский легионер «Арсенала» Александра Зинченко, который травмировал икроножную мышцу, должен восстановиться до лондонского дерби против «Тоттенхэма».

Также к этой встрече будет готов и капитан «канониров» Мартин Эдегор, который в субботу отыграл против сборной Словении, а также португальский защитник Седрик Соареш.

Отметим, что Зинченко не смог помочь сборной Украине в матчах Лиги наций.

«Арсенал» примет «Тоттенхэм» в субботу, первого октября. Начало матча в 14:30 по Киеву.