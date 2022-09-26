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Украина. Премьер лига
26 сентября 2022, 07:32 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:39
1956
0

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»

Президент «Ингульца» рассказал, как помогает украинской армии

26 сентября 2022, 07:32 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:39
1956
0
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Пряма червона. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что передал украденный у оккупантов танк в ВСУ.

«Танк мы взяли в первые дни войны. Я уже понял, что сюда уж точно орки не придут, то танк нам точно не нужен. Думаю, что ВСУ он принесет больше пользы, поэтому мы решили его передать.

Танк мы передали спецподразделению, которое пока не можем назвать. Так попросил комбриг и высшее руководство нашего государства.

Передаем не только танк. Будем отгружать трофейные автоматы. Трофейные все зарегистрировали», – сказал Поворознюк.

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Александр Поворознюк Ингулец российско-украинская война
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Источник ФК Ингулец
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