Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что передал украденный у оккупантов танк в ВСУ.

«Танк мы взяли в первые дни войны. Я уже понял, что сюда уж точно орки не придут, то танк нам точно не нужен. Думаю, что ВСУ он принесет больше пользы, поэтому мы решили его передать.

Танк мы передали спецподразделению, которое пока не можем назвать. Так попросил комбриг и высшее руководство нашего государства.

Передаем не только танк. Будем отгружать трофейные автоматы. Трофейные все зарегистрировали», – сказал Поворознюк.