ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как украл танк у российских оккупантов.

«Видел ли я оккупантов? Ну, как же не видел. А у кого я с*****л танк? Видел. Что с ними произошло? Они с******и свинью у бабушки и дедушки и ели, б***ь, шашлык. И когда мы вышли, я передернул калаш и сказал: «Добрый вечер, мы из Украины». Они мясом подавились.

Ну, я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть», – сказал Поворознюк.