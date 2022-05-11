Чемпионат Украины11 мая 2022, 22:43 |
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ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Президент «Ингульца» рассказал, как украл танк
11 мая 2022, 22:43 |
3748
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Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как украл танк у российских оккупантов.
«Видел ли я оккупантов? Ну, как же не видел. А у кого я с*****л танк? Видел. Что с ними произошло? Они с******и свинью у бабушки и дедушки и ели, б***ь, шашлык. И когда мы вышли, я передернул калаш и сказал: «Добрый вечер, мы из Украины». Они мясом подавились.
Ну, я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть», – сказал Поворознюк.
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