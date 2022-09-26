Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотели подойти к чемпионату мира на победной волне»

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал победу над национальной командой Уэльса (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Это был очень физически напряженный матч. Уэльс начал очень хорошо, владел инициативой, а нам пришлось глубоко обороняться. Надо было сыграть компактно. Матч получился не самым зрелищным, но это была качественная игра. Мы хотели подойти к чемпионату мира на победной волне», - сказал Щенсны.