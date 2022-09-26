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Лига наций
26 сентября 2022, 05:22 | Обновлено 26 сентября 2022, 05:27
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0

Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотели подойти к чемпионату мира на победной волне»

Голкипер сборной Польши – о победе над Уэльсом

26 сентября 2022, 05:22 | Обновлено 26 сентября 2022, 05:27
110
0
Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотели подойти к чемпионату мира на победной волне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал победу над национальной командой Уэльса (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Это был очень физически напряженный матч. Уэльс начал очень хорошо, владел инициативой, а нам пришлось глубоко обороняться. Надо было сыграть компактно. Матч получился не самым зрелищным, но это была качественная игра. Мы хотели подойти к чемпионату мира на победной волне», - сказал Щенсны.

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Войцех Щенсны Лига наций сборная Уэльса по футболу сборная Польши по футболу
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Источник УЕФА
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