Лига наций26 сентября 2022, 05:22 | Обновлено 26 сентября 2022, 05:27
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Войцех ЩЕНСНЫ: «Хотели подойти к чемпионату мира на победной волне»
Голкипер сборной Польши – о победе над Уэльсом
26 сентября 2022, 05:22 | Обновлено 26 сентября 2022, 05:27
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Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал победу над национальной командой Уэльса (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
«Это был очень физически напряженный матч. Уэльс начал очень хорошо, владел инициативой, а нам пришлось глубоко обороняться. Надо было сыграть компактно. Матч получился не самым зрелищным, но это была качественная игра. Мы хотели подойти к чемпионату мира на победной волне», - сказал Щенсны.
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