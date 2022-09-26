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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Всегда есть в чем совершенствоваться»
Лига наций
26 сентября 2022, 04:40 |
43
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Всегда есть в чем совершенствоваться»

Защитник сборной Нидерландов – о победе над Бельгией

26 сентября 2022, 04:40 |
43
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Всегда есть в чем совершенствоваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал минимальную победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Дело сделано. Сегодня было тяжело. Сохранить ворота на замке еще раз было очень важно. Был теоретический шанс, что бельгийцы смогут обойти нас, но мы были уверены, что не пропустим три гола. Всегда есть в чем совершенствоваться. Играть против второй сборной в рейтинге ФИФА с одними из лучших полузащитников в мире, Кевином де Брюйне и Эденом Азаром, - нелегкая задача. Но в итоге мы победили и очень рады этому», - сказал Ван Дейк.

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Вирджил ван Дейк Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Нидерландов по футболу
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Источник УЕФА
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