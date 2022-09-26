Бастони может перебраться в Манчестер

Английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» готовы сразиться за защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Минувшим летом на 23-летнего итальянца претендовал еще один клуб АПЛ – «Тоттенхэм». Однако лондонцы в итоге арендовали Клемана Лангле у «Барселоны».

Бастони – воспитанник «Аталанты». В «Интер» он перешел летом 2017 года. В нынешнем сезоне Бастони провел 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «нерадзурри» истекает летом 2024 года.