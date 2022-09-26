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  4. Лука МОДРИЧ: «Австрия доставила нам немало проблем»
Лига наций
26 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:34
24
0

Лука МОДРИЧ: «Австрия доставила нам немало проблем»

Хавбек сборной Хорватии – о выходе в плей-офф Лиги наций

26 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:34
24
0
Лука МОДРИЧ: «Австрия доставила нам немало проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Австрией (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций. Модрич открыл счет и стал самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии.

«Матч был тяжелым. Австрия доставила нам немало проблем, но в итоге мы одержали заслуженную победу. Очень рад, что мы оказались в четверке сильнейших», - сказал Модрич.

Хорватия по итогам группового этапа заняла первое место в группе 1 дивизиона А, набрав 13 очков, и сыграет в плей-офф. Австрийцы с 4 очками финишировали последними и вылетели в Лигу В.

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Источник УЕФА
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