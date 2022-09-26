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Лига наций
26 сентября 2022, 02:51 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:00
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0

Кристиан ЭРИКСЕН: «Мы показали острый футбол»

Лидер сборной Дании – о победе над Францией в Лиге наций

26 сентября 2022, 02:51 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:00
6
0
Кристиан ЭРИКСЕН: «Мы показали острый футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Капитан сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу над национальной командой Франции (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Думаю, мы сегодня провели хороший матч с учетом всех обстоятельств. Мы контролировали ситуацию. Позволили сопернику провести пару опасных атак, но совсем обойтись без этого в матчах против Франции практически невозможно. Мы показали острый футбол и хорошо контролировали мяч», - сказал Эриксен.

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Кристиан Эриксен Лига наций сборная Дании по футболу сборная Франции по футболу
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Источник УЕФА
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