Лига наций26 сентября 2022, 02:51 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:00
6
0
Кристиан ЭРИКСЕН: «Мы показали острый футбол»
Лидер сборной Дании – о победе над Францией в Лиге наций
26 сентября 2022, 02:51 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:00
6
0
Капитан сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу над национальной командой Франции (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
«Думаю, мы сегодня провели хороший матч с учетом всех обстоятельств. Мы контролировали ситуацию. Позволили сопернику провести пару опасных атак, но совсем обойтись без этого в матчах против Франции практически невозможно. Мы показали острый футбол и хорошо контролировали мяч», - сказал Эриксен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 сентября 2022, 09:36 3
Легендарный американец занес себе в актив очередной бой
Футбол | 26 сентября 2022, 01:05 0
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
Футбол | 25.09.2022, 21:12
Баскетбол | 25.09.2022, 17:30
Бокс | 25.09.2022, 07:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2022, 08:55 2
24.09.2022, 17:53 56
25.09.2022, 00:55 2
25.09.2022, 17:57
24.09.2022, 07:40 3
24.09.2022, 09:20
24.09.2022, 13:21 2
25.09.2022, 00:23