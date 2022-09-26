Кристиан ЭРИКСЕН: «Мы показали острый футбол»

Капитан сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу над национальной командой Франции (2:0) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Думаю, мы сегодня провели хороший матч с учетом всех обстоятельств. Мы контролировали ситуацию. Позволили сопернику провести пару опасных атак, но совсем обойтись без этого в матчах против Франции практически невозможно. Мы показали острый футбол и хорошо контролировали мяч», - сказал Эриксен.