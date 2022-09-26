Андрей ПЯТОВ: «Победа над Арменией придаст ребятам уверенность»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу команды Александра Петракова над Арменией (5:0) в матче пятого тура Лиги наций.

– Впервые за 16 лет ты не находишься в лагере сборной Украины, насколько тебе необычно?

– Действительно, очень необычно. У меня было 5 выходных дней, я провел их с детьми и рад этому. Но я успел съездить к ребятам в сборную. Планирую в Краков тоже приехать на последнюю игру. У меня тоже болит сердце, я переживаю. Я сказал, что я их самый преданный и вспыльчивый болельщик. Потому буду рядом с командой.

– Какие твои впечатления от матчей против Шотландии и Армении?

– Ну это лучше тренер скажет. Я всегда буду поддерживать ребят. Я понимаю, что сейчас тяжелый период. Когда нет эмоций – не могут люди все время быть на какой-то эйфории с происходящими в Украине событиями. Есть какой-то спад, какие-то ямы. Поэтому вижу, что ребятам тяжело. Но верю.

Сегодня они выиграли 5:0. Верю, что эта победа придаст им уверенность. Нас устраивает только победа в последнем матче.

– Как считаешь, какие шансы у сборной?

– Только победа. Я верю в сборную!