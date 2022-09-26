Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Были переговоры по Дибале, но мы взяли Лукаку»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что клуб был заинтересован в подписании аргентинского нападающего Пауло Дибалы, но после перехода Ромелу Лукаку передумал бороться за игрока. В итоге форвард перешел в «Рому».

«Были переговоры, но когда мы взяли Лукаку, у нас был важный атакующий пул. Но я хорошо вижу его в Риме. Я знаю Моуринью и убежден, что он сможет максимально использовать Дибалу», - сказал Дзанетти.