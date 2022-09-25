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ATP
25 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 25 сентября 2022, 22:22
184
0

ДЖОКОВИЧ: «Теперь моя цель – попасть на итоговый турнир ATP»

У сербского теннисиста было повреждено запястье, но он играл через силу

25 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 25 сентября 2022, 22:22
184
0
ДЖОКОВИЧ: «Теперь моя цель – попасть на итоговый турнир ATP»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что выступал на Кубке Лейвера с травмой запястья и дальше ставит своей целью – попадание на итоговый турнир ATP:

«Честно говоря, последние четыре-пять дней я боролся с травмой правого запястья. Я держал его состояние под контролем. Два вчерашних матча, наверное, повлияли. Сегодня было непросто. Я не мог подавать так быстро и точно, как хотелось бы. Это повлияло на всю игру.

Хочу отобраться на итоговый турнир в Турине. У меня хорошие перспективы. Я сыграю в Тель-Авиве и турнир ATP 500 в Казахстане, а потом планировал поехать в Берси и Турин. Увидим, останется ли все в силе или что-то изменится».

Кубок Лейвера завершился победой команды остального мира над сборной Европы со счетом 13:8. Днем ранее Джокович выиграл матч у американца Фрэнсиса Тиафо, затем победил в парном матче, однако в решающий день турнира проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Итоговые результаты Кубка Лейвера 2022

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Новак Джокович травма Кубок Лейвера Итоговый турнир ATP
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