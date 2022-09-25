Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Лига наций
25 сентября 2022, 21:54 |
2470
0

Сидорчук покинул расположение сборной Украины

Сергей не сможет помочь команде в матче с Шотландией из-за дисквалификации

25 сентября 2022, 21:54 |
2470
0
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
УАФ. Сергей Сидорчук (слева)

В воскресенье в тренировке сборной Украины приняли участие все 23 игрока, которые сейчас находятся в лагере сине-желтых.

Сергей Сидорчук, получивший вчера вторую желтую карточку в Лиге наций, из-за чего не сможет сыграть с шотландцами, сегодня покинул расположение команды.

Сообщается, что Сидорчук приедет поддержать партнёров в день поединка со сборной Шотландии.

Отметим, что решающий матч группы B1 Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Начало в 21:45 по Киеву.

По теме:
Нидерланды – Бельгия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Азербайджан разгромил Казахстан, Словакия не сумела обыграть беларусь
Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Армения - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча
Футбол | 25 сентября 2022, 19:59 0
Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча
Колос – Заря – 1:0. Победный мяч Милько. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ковалевке 25 сентября

Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 сентября 2022, 00:23 0
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча
Армения – Украина – 0:5. Разгром в Ереване. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 25.09.2022, 17:30
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
Бокс | 25.09.2022, 09:36
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии
Теннис | 25.09.2022, 16:15
Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии
Катерина Байндл пробилась в основу турнира WTA в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
Турнирные таблицы. Венгрия – лидер, Англия вылетела. Итоги дня Лиги наций
23.09.2022, 23:59 1
Футбол
Группы не будет. Будивельник уступил Брозе Бамбергу в квалификации ЛЧ
Группы не будет. Будивельник уступил Брозе Бамбергу в квалификации ЛЧ
23.09.2022, 22:04 8
Баскетбол
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 13
Футбол
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
24.09.2022, 07:40 3
Бокс
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
24.09.2022, 02:25
Теннис
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
23.09.2022, 20:52 19
Футбол
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
24.09.2022, 09:05 1
Теннис
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
ВИДЕО. Дженоа расторгла контракт с Шевченко, ставим на Англию
23.09.2022, 16:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности