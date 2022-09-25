Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Сергей не сможет помочь команде в матче с Шотландией из-за дисквалификации
В воскресенье в тренировке сборной Украины приняли участие все 23 игрока, которые сейчас находятся в лагере сине-желтых.
Сергей Сидорчук, получивший вчера вторую желтую карточку в Лиге наций, из-за чего не сможет сыграть с шотландцами, сегодня покинул расположение команды.
Сообщается, что Сидорчук приедет поддержать партнёров в день поединка со сборной Шотландии.
Отметим, что решающий матч группы B1 Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Начало в 21:45 по Киеву.
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