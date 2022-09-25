Сидорчук покинул расположение сборной Украины

В воскресенье в тренировке сборной Украины приняли участие все 23 игрока, которые сейчас находятся в лагере сине-желтых.

Сергей Сидорчук, получивший вчера вторую желтую карточку в Лиге наций, из-за чего не сможет сыграть с шотландцами, сегодня покинул расположение команды.

Сообщается, что Сидорчук приедет поддержать партнёров в день поединка со сборной Шотландии.

Отметим, что решающий матч группы B1 Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Начало в 21:45 по Киеву.