WTA25 сентября 2022, 21:30 |
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Сестры Киченок впервые после Олимпиады в Токио сыграют вместе
Украинки выступят на турнире Таллинне
25 сентября 2022, 21:30 |
205
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Людмила Киченок и Надежда Киченок выступят вместе на турнире WTA 250 в Таллинне.
Украинки получили третий номер посева и в первом раунде сразятся с Изабеллой Хаверлаг из Нидерландов и Прартханой Тхомбаре из Индии.
Предыдущий раз Люда и Надя играли вместе на Олимпиаде в Токио летом прошлого года. Тогда сестры дошли до 1/4 финала.
В одиночной сетке турнира в Таллинне сыграет Марта Костюк.
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