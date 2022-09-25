Сестры Киченок впервые после Олимпиады в Токио сыграют вместе

Людмила Киченок и Надежда Киченок выступят вместе на турнире WTA 250 в Таллинне.

Украинки получили третий номер посева и в первом раунде сразятся с Изабеллой Хаверлаг из Нидерландов и Прартханой Тхомбаре из Индии.

Предыдущий раз Люда и Надя играли вместе на Олимпиаде в Токио летом прошлого года. Тогда сестры дошли до 1/4 финала.

В одиночной сетке турнира в Таллинне сыграет Марта Костюк.

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