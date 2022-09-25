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Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 20:50 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:09
717
3

МУДРИК: «Я очень горжусь тем, что я украинец. Дух нашей страны высок»

Полузащитника «Шахтера» вдохновляет игра Криштиану Роналду

25 сентября 2022, 20:50 | Обновлено 25 сентября 2022, 21:09
717
3
МУДРИК: «Я очень горжусь тем, что я украинец. Дух нашей страны высок»
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, что спокойно воспринимает военную угрозу и сирены воздушной тревоги во время матчей Украинской Премьер-лиги:

«Мы должны адаптироваться, потому что у нас нет выбора. Мы должны играть, потому что это наша работа. Но каждый день мы думаем о наших украинских солдатах и ​​нашем украинском народе. Я очень горжусь тем, что я украинец. Дух нашей страны высок, и в этой войне мы всегда видим великий дух Украины.

Я чувствую, что на данный момент футбол для жителей Украины – больше, чем игра. В нынешней ситуации у нас много грустных моментов, а футбол – одна из вещей, которые заставляют украинцев улыбаться. Мы играем, чтобы вызвать улыбку на лицах наших людей. Очень тронут поддержкой Украины со всего мира. Я хочу сказать всем этим людям большое-большое спасибо. Я очень ценю поддержку моей страны.

Позиция на поле? Мне комфортнее на бровке, когда я могу один в один показать весь свой потенциал. У меня больше места для движения вперед, и я могу создать намного больше моментов, когда играю вингером. В середине поля людей больше. Но, знаете, центр поля мне тоже подходит. Меня вдохновляет Роналду из-за того, что он показал, что можно сделать, если много работать и верить в себя. Мне нравится, как играет Криштиану. Я вижу себя именно таким вингером».

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Источник The Times
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Комментарии 3
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Віталій Ткачук
Ось це вже слова не хлопчика, а чоловіка. До Роналду йому не дорости ( в прямому і переносному значенні ), а на рівень Коноплянки може вийти, якщо не буде байдики бити на тренуваннях, і навчиться тактики.
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umnuy2
я тоже рад что этот чел УКРАИНЕЦ и  будет феерить в сборной ближайшее десятилетие
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Veter
Молодец. Я в его годы такую речь  писал  бы целый час.
А вот к забегам по  бровке уже скоро все привыкнут и найдут противоядие. И 1 удачный забег на 10 матчей это не показатель для форфарда. Пора что  то новое осваивать типа бразильского дриблинга. имхо
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