МУДРИК: «Я очень горжусь тем, что я украинец. Дух нашей страны высок»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, что спокойно воспринимает военную угрозу и сирены воздушной тревоги во время матчей Украинской Премьер-лиги:

«Мы должны адаптироваться, потому что у нас нет выбора. Мы должны играть, потому что это наша работа. Но каждый день мы думаем о наших украинских солдатах и ​​нашем украинском народе. Я очень горжусь тем, что я украинец. Дух нашей страны высок, и в этой войне мы всегда видим великий дух Украины.

Я чувствую, что на данный момент футбол для жителей Украины – больше, чем игра. В нынешней ситуации у нас много грустных моментов, а футбол – одна из вещей, которые заставляют украинцев улыбаться. Мы играем, чтобы вызвать улыбку на лицах наших людей. Очень тронут поддержкой Украины со всего мира. Я хочу сказать всем этим людям большое-большое спасибо. Я очень ценю поддержку моей страны.

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Позиция на поле? Мне комфортнее на бровке, когда я могу один в один показать весь свой потенциал. У меня больше места для движения вперед, и я могу создать намного больше моментов, когда играю вингером. В середине поля людей больше. Но, знаете, центр поля мне тоже подходит. Меня вдохновляет Роналду из-за того, что он показал, что можно сделать, если много работать и верить в себя. Мне нравится, как играет Криштиану. Я вижу себя именно таким вингером».