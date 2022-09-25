Украина. Премьер лига25 сентября 2022, 19:42 | Обновлено 25 сентября 2022, 19:53
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ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
Товарищеский матч команд был прерван из-за воздушной тревоги
25 сентября 2022, 19:42 | Обновлено 25 сентября 2022, 19:53
2264
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23 сентября состоялся товарищеский матч между командами «Кривбасс» и «Ингулец». Игра завершилась вничью (2:2).
Матч был приостановлен во время воздушной тревоги. Команды прошли в укрытие, как того требуют установленные правила безопасности.
Спустя некоторое время после сигнала отбоя воздушной тревоги матч был продолжен.
ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
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