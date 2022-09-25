ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели

23 сентября состоялся товарищеский матч между командами «Кривбасс» и «Ингулец». Игра завершилась вничью (2:2).

Матч был приостановлен во время воздушной тревоги. Команды прошли в укрытие, как того требуют установленные правила безопасности.

Спустя некоторое время после сигнала отбоя воздушной тревоги матч был продолжен.

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