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  4. ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 19:42 | Обновлено 25 сентября 2022, 19:53
2264
1

ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели

Товарищеский матч команд был прерван из-за воздушной тревоги

25 сентября 2022, 19:42 | Обновлено 25 сентября 2022, 19:53
2264
1
ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели
ФК Ингулец

23 сентября состоялся товарищеский матч между командами «Кривбасс» и «Ингулец». Игра завершилась вничью (2:2).

Матч был приостановлен во время воздушной тревоги. Команды прошли в укрытие, как того требуют установленные правила безопасности.

Спустя некоторое время после сигнала отбоя воздушной тревоги матч был продолжен.

ФОТО. Как Кривбасс и Ингулец в бомбоубежище сидели

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Источник ФК Ингулец
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Сразу бросилось в глаза - внешний вид бомбоубежище. 
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