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Товарищеские матчи
Кривбасс
23.09.2022, FT 2 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 17:40 | Обновлено 23 сентября 2022, 20:48
919
1

Голевая феерия. Ничья зафиксирована в товарищеском матче Кривбасс – Ингулец

Матч завершился со счетом 2:2

23 сентября 2022, 17:40 | Обновлено 23 сентября 2022, 20:48
919
1
Голевая феерия. Ничья зафиксирована в товарищеском матче Кривбасс – Ингулец
ФК Кривбасс

Сегодня, 23 сентября, состоялся товарищеский матч между ФК «Кривбасс» и ФК «Ингулец». Эта встреча была сыграна как контрольная подготовительная игра к возобновлению чемпионата украинской Премьер-лиги.

Матч прошел на стадионе «Горняк» в Кривом Рогу.

«Ингулец» побеждал до 89-й минуты, но криворожане сумели вырвать ничью на последних минутах благодаря результативному пенальти от Устименко.

Товарищеский матч

«Кривбасс» – «Ингулец» – 2:2

Голы: Хобленко, 47, Устименко, 89 (пен.) – Марусич, 45+1, Кравчук, 70

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Источник Sport.ua
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