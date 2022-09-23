Голевая феерия. Ничья зафиксирована в товарищеском матче Кривбасс – Ингулец
Матч завершился со счетом 2:2
Сегодня, 23 сентября, состоялся товарищеский матч между ФК «Кривбасс» и ФК «Ингулец». Эта встреча была сыграна как контрольная подготовительная игра к возобновлению чемпионата украинской Премьер-лиги.
Матч прошел на стадионе «Горняк» в Кривом Рогу.
«Ингулец» побеждал до 89-й минуты, но криворожане сумели вырвать ничью на последних минутах благодаря результативному пенальти от Устименко.
Товарищеский матч
«Кривбасс» – «Ингулец» – 2:2
Голы: Хобленко, 47, Устименко, 89 (пен.) – Марусич, 45+1, Кравчук, 70
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