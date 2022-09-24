Тренер Кривбасса: «Так в футболе бывает: ошибся – тебя наказали»
Дмитрий Кара-Мустафа – о спарринге с «Ингульцом»
Тренер криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал результат контрольного матча против петровского «Ингульца» (2:2).
– Получился неплохой спарринг. Первый тайм в нашем исполнении был хорошим, хотя мы в концовке и пропустили. Мы увидели хорошую игру, моменты, удары по воротам. Больше моментов было именно у «Кривбасса», но перед перерывом этот досадный гол. Вроде бы ничего не предвещало проблем, но «Ингулец» использовал свой единственный момент и забил. На второй тайм наша команда вышла и прибавила в скорости, сразу отыграла пропущенный мяч. После вынужденного перерыва (сирена) футболисты не вошли как следует в игру в первые десять минут. В целом мы удовлетворены спаррингом.
– Дважды «Кривбасс» был в роли догоняющего. Что именно не получалось?
- Повторюсь, в целом мы довольны игрой. Где-то не реализовали свои моменты, где-то допустили досадные ошибки, из-за чего пропустили. Так в футболе бывает: ошибся – тебя наказали.
– Как оцените дебют двух новичков: Дибанго и Микитишина?
– Каждому футболисту нужна адаптация. Тем более, что Дибанго приехал из другой страны, у него другой менталитет. Что касается Микитишина, то он провел только одну полноценную тренировку в команде. Ему также нужно время для адаптации.
– Команда поздравила Виталия Вернидуба с 250-м матчем в УПЛ. Что пожелали? Это ведь все-таки очень серьезная цифра.
– Не каждому игроку дано сыграть 250 матчей на профессиональном уровне. Это хороший показатель. Поздравили всем коллективом. Виталий – опытный исполнитель. Дай Бог, чтобы он сыграл еще как минимум столько же.
- Впереди – матч против «Зари». Чего ждать от «Кривбасса» в этом поединке?
– Надо выходить и играть в футбол. Играть на победу. Показать смелый и уверенный футбол. Тогда все получится: будет игра – придет результат.
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