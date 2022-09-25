Худший вариант. Байндл узнала имя первой соперницы в основе турнира в Парме

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№125 WTA) в первом круге основы грунтового турнира WTA 250 в Парме сразится против лидера посева Марии Саккари из Греции (№6 WTA).

Ранее теннисистки между собой не играли.

Отметим, что Катерина сегодня успешно завершила выступления в квалификации, обыграв румынку Ирину Бару.

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