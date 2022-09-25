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WTA
25 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 25 сентября 2022, 18:27
369
1

Худший вариант. Байндл узнала имя первой соперницы в основе турнира в Парме

Катерине предстоит сыграть с первой сеяной

25 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 25 сентября 2022, 18:27
369
1
Худший вариант. Байндл узнала имя первой соперницы в основе турнира в Парме
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№125 WTA) в первом круге основы грунтового турнира WTA 250 в Парме сразится против лидера посева Марии Саккари из Греции (№6 WTA).

Ранее теннисистки между собой не играли.

Отметим, что Катерина сегодня успешно завершила выступления в квалификации, обыграв румынку Ирину Бару.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник WTA
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Spectra
Недавно Байндл проиграла Бегу 6-1, 6,1. Я не представляю что с ней сделает Саккари... Единственный шанс - вывести её из себя, тогда пойдёт куча ошибок, но вряд ли у Байндл это выйдет. Если вдруг выиграет, то есть шанс спасти этот сезон, дальше легкая сетка, можно и в сотку вернутся.
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