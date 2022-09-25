WTA25 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 25 сентября 2022, 18:27
369
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Худший вариант. Байндл узнала имя первой соперницы в основе турнира в Парме
Катерине предстоит сыграть с первой сеяной
25 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 25 сентября 2022, 18:27
369
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№125 WTA) в первом круге основы грунтового турнира WTA 250 в Парме сразится против лидера посева Марии Саккари из Греции (№6 WTA).
Ранее теннисистки между собой не играли.
Отметим, что Катерина сегодня успешно завершила выступления в квалификации, обыграв румынку Ирину Бару.
Qualifiers placed in Parma:— Ed Salmon (@fogmount) September 25, 2022
Baindl–Sakkari
Andreeva–Galfi
Niemeier–Paolini
Jani–Schmiedlova
(LL) Lee–Paoletti
Waltert–Zidansek
(Gracheva withdrew.)
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Комментарии 1
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Недавно Байндл проиграла Бегу 6-1, 6,1. Я не представляю что с ней сделает Саккари... Единственный шанс - вывести её из себя, тогда пойдёт куча ошибок, но вряд ли у Байндл это выйдет. Если вдруг выиграет, то есть шанс спасти этот сезон, дальше легкая сетка, можно и в сотку вернутся.
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