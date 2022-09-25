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  4. Олег ДУЛУБ: «Очень тяжело в таких условиях играть»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 17:19 |
201
0

Олег ДУЛУБ: «Очень тяжело в таких условиях играть»

Наставник «Львова» – о победе над «Минаем»

25 сентября 2022, 17:19 |
201
0
Олег ДУЛУБ: «Очень тяжело в таких условиях играть»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Минаем» (1:0) в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

– Очень нервная и трудная победа для нас. Прежде всего, потому что она первая. Во-вторых, играли с минус одним игроком.

– Если провести опрос, то большинство тренеров УПЛ назовут «Львов» неудобным соперником. Благодаря чему заработали такое реноме?
– Благодаря раздевалке. Футболисты живут как одна семья и играют как одна семья.

– Сколько дней нужно спать, чтобы прийти в себя после такой игры?
– Должны решить, кто из игроков будет готов к следующему туру против «Днепра-1». Есть несколько повреждений и футболист с дисквалификацией из-за удаления.

– Как удается вам находить баланс между новостями и футболом?
– Трудно, до 22:00 всегда футбол, а потом новости перед сном. Потом отсыпаешься, с утра свежая голова. И снова – футбол, новости. Очень тяжело в таких условиях играть и настраиваться на все 100%.

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Олег Дулуб Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Львов
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Источник ФК Минай
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