Олег ДУЛУБ: «Очень тяжело в таких условиях играть»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Минаем» (1:0) в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

– Очень нервная и трудная победа для нас. Прежде всего, потому что она первая. Во-вторых, играли с минус одним игроком.

– Если провести опрос, то большинство тренеров УПЛ назовут «Львов» неудобным соперником. Благодаря чему заработали такое реноме?

– Благодаря раздевалке. Футболисты живут как одна семья и играют как одна семья.

– Сколько дней нужно спать, чтобы прийти в себя после такой игры?

– Должны решить, кто из игроков будет готов к следующему туру против «Днепра-1». Есть несколько повреждений и футболист с дисквалификацией из-за удаления.

– Как удается вам находить баланс между новостями и футболом?

– Трудно, до 22:00 всегда футбол, а потом новости перед сном. Потом отсыпаешься, с утра свежая голова. И снова – футбол, новости. Очень тяжело в таких условиях играть и настраиваться на все 100%.