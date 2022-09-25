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Чемпионат мира
25 сентября 2022, 16:45 | Обновлено 25 сентября 2022, 18:05
859
0

Андрей ЛУНИН: «Сыграть на ноль было важно как для команды, так и для меня»

Вратарь сборной Украины – о победе над Арменией

25 сентября 2022, 16:45 | Обновлено 25 сентября 2022, 18:05
859
0
Андрей ЛУНИН: «Сыграть на ноль было важно как для команды, так и для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал победу над национальной командой Армении (5:0) в матче пятого тура Лиги наций.

– Хорошо, что сегодня такой результат. Это было нам нужно, чтобы остаться в игре. Мы знали, что дома соперник более агрессивен, чем на выезде. Были некоторые ошибки, это всегда случается. Важно для уверенности и спокойствия, что сыграли на ноль. Впереди нашли свои моменты, забили. Полагаю, это дает определенный позитив.

– Как ты себя чувствовал в те моменты до первого гола, когда Армения атаковала?
– Для этого мы и работаем, чтобы в нужное время помогать.

– Для тебя игровая практика после такой паузы важна. Нервничал сначала?
– Повторюсь, сыграть на ноль было важно как для команды, так и для меня. Тренировочный процесс в клубе у меня на самом высоком уровне, это не секрет. Приезжая в сборную, такая же ситуация. Здесь тренер Вячеслав Кернозенко, я кайфую от работы с ним. Настроение было отличное. Рад, что определенным образом помог команде.

По ходу матча не так задумываешься, выигран ли уже матч или нет. Ты играешь, делаешь свое дело, у тебя все «на автомате», как говорится. Думаю, что после 60-й минуты армяне минуты немного подсели, мы этим воспользовались. Было важно сохранить темп и ритм, быть свежее, чем они.

– Какие мысли перед матчем с Шотландией за первое место?
– После матча с Арменией нужно восстановиться на все 100%, чтобы быть готовыми. Все понимают, что это будет за встреча. Трудный соперник, настраиваемся на победу.

– Этот выигрыш не расслабляет команду?
– Нет.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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