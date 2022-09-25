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Лига наций
25 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:28
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0

Даниил ИГНАТЕНКО: «Делал все, чтобы остаться в сборной»

Украинский хавбек «Бордо» – о дебютном забитом мяче за национальную команду

25 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:28
630
0
Даниил ИГНАТЕНКО: «Делал все, чтобы остаться в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко (сзади)

25-летний украинский полузащитник Даниил Игнатенко прокомментировал победу над национальной командой Армении (5:0) в матче пятого тура Лиги наций.

«Очень рад, что вышел на поле в стартовом составе. Для меня очень важно доверие партнеров по команде и тренера.

Считаю, что все ребята, вышедшие сегодня в стартовом составе не подвели, дали отдохнуть тем, кто играл с Шотландией.

Очень хороший матч, играли для своей страны, чтобы реабилитироваться за поражение в прошлом матче.

Да, у Армении были моменты, первый тайм был 50 на 50, в перерыве нам указали на наши ошибки, после чего мы вышли на второй тайм и все исправили.

Мой гол? Да, попал в угол, между игроками, очень рад, что так получилось. Это мой первый мяч. Очень горд играть за свою национальную сборную, за свою страну, сейчас у нас очень тяжелая ситуация. Я забиваю очень редко, но такие моменты не забываются. Очень много сообщений от семьи, от друзей, от тех людей, которых я даже не знаю. Я читаю, очень приятно.

Я очень мотивирован, хочу остаться, закрепиться в этом составе, поэтому буду делать все для этого. И сегодня делал все, чтобы остаться в сборной.

У нас очень хороший коллектив, все хорошо относятся друг к другу, старшие партнеры помогают молодым игрокам, подсказывают. У нас очень хорошая атмосфера в команде.

Очень серьезно будем настраиваться на игру с Шотландией, очень принципиальная игра, хотим реабилитироваться за досадное поражение, будем делать все от нас зависящее. И думаю, что у нас все получится.

Мы будем играть для наших болельщиков, будет хорошая поддержка на стадионе, которая будет нас гнать вперед», - сказал Игнатенко.

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Источник vZbirna
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