Сок тащит. Сборная Мира сократила отставание в счете на Кубке Лейвера
Европейский дуэт снова проиграл
Завершился первый матч третьего игрового дня на Кубке Лейвера.
Североамериканский дуэт Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок переиграл европейцев Маттео Берреттини и Энди Маррея, принеся команде остального мира три очень важных очка.
Теперь команда Европы опережает соперников всего на один балл – 8:7.
Кубок Лейвера
Маттео Берреттини / Энди Маррей (Европа) – Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок (Мир) – 6:2, 3:6, 8-10
Во время заключительного игрового дня каждая победа приносит команде по 3 очка. Победителем станет команда, которая первой наберет 13 баллов.
Джек Сок в первый игровой день вместе с Фрэнсисом Тиафо переиграл звездный дуэт Рафаэль Надаль / Роджер Федерер.
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