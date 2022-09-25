Сок тащит. Сборная Мира сократила отставание в счете на Кубке Лейвера

Завершился первый матч третьего игрового дня на Кубке Лейвера.

Североамериканский дуэт Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок переиграл европейцев Маттео Берреттини и Энди Маррея, принеся команде остального мира три очень важных очка.

Теперь команда Европы опережает соперников всего на один балл – 8:7.

Кубок Лейвера

Маттео Берреттини / Энди Маррей (Европа) – Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок (Мир) – 6:2, 3:6, 8-10

Во время заключительного игрового дня каждая победа приносит команде по 3 очка. Победителем станет команда, которая первой наберет 13 баллов.

Джек Сок в первый игровой день вместе с Фрэнсисом Тиафо переиграл звездный дуэт Рафаэль Надаль / Роджер Федерер.