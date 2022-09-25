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  4. Сок тащит. Сборная Мира сократила отставание в счете на Кубке Лейвера
ATP
25 сентября 2022, 16:05 |
238
0

Сок тащит. Сборная Мира сократила отставание в счете на Кубке Лейвера

Европейский дуэт снова проиграл

25 сентября 2022, 16:05 |
238
0
Сок тащит. Сборная Мира сократила отставание в счете на Кубке Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Сок и Феликс Оже-Альяссим

Завершился первый матч третьего игрового дня на Кубке Лейвера.

Североамериканский дуэт Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок переиграл европейцев Маттео Берреттини и Энди Маррея, принеся команде остального мира три очень важных очка.

Теперь команда Европы опережает соперников всего на один балл – 8:7.

Кубок Лейвера
Маттео Берреттини / Энди Маррей (Европа) – Феликс Оже-Альяссим / Джек Сок (Мир) – 6:2, 3:6, 8-10

Во время заключительного игрового дня каждая победа приносит команде по 3 очка. Победителем станет команда, которая первой наберет 13 баллов.

Джек Сок в первый игровой день вместе с Фрэнсисом Тиафо переиграл звездный дуэт Рафаэль Надаль / Роджер Федерер.

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Источник Sport.ua
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