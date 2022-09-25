Жорди АЛЬБА: «Обидное поражение»
Защитник сборной Испании – о матче против Швейцарии
33-летний защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии (1:2) в матче 5-го тура Лиги наций.
«Мы осознавали всю важность этого матча, ведь мы хотим выйти в финальный раунд. Обидное поражение. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать.
Спасибо тренеру, который продолжает мне доверять. Мне остается только продолжать доказывать на поле», - сказал Альба.
Отметим, что после пяти туров Испания с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице группы А2 и отстает от Португалии, которая единолично лидирует, на 2 балла. У Швейцарии 6 очков и третья строчка.
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