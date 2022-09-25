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Лига наций
25 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:14
268
0

Жорди АЛЬБА: «Обидное поражение»

Защитник сборной Испании – о матче против Швейцарии

25 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:14
268
0
Жорди АЛЬБА: «Обидное поражение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

33-летний защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии (1:2) в матче 5-го тура Лиги наций.

«Мы осознавали всю важность этого матча, ведь мы хотим выйти в финальный раунд. Обидное поражение. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать.

Спасибо тренеру, который продолжает мне доверять. Мне остается только продолжать доказывать на поле», - сказал Альба.

Отметим, что после пяти туров Испания с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице группы А2 и отстает от Португалии, которая единолично лидирует, на 2 балла. У Швейцарии 6 очков и третья строчка.

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Источник Fichajes.com
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