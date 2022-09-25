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Лига наций
25 сентября 2022, 14:55 |
153
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Нидерланды – Бельгия

Команды сыграют в заключительном туре Лиги наций

25 сентября 2022, 14:55 |
153
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Нидерланды – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 сентября сборная Нидерландов в заключительном туре Лиги наций примет Бельгию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После пяти туров Нидерланды лидирует в группе А4 Лиги наций с 13 очками в активе. У Бельгии 10 баллов и второе место.

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Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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Источник Sport.ua
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