Лига наций25 сентября 2022, 14:55 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Нидерланды – Бельгия
Команды сыграют в заключительном туре Лиги наций
25 сентября 2022, 14:55 |
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В воскресенье, 25 сентября сборная Нидерландов в заключительном туре Лиги наций примет Бельгию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
После пяти туров Нидерланды лидирует в группе А4 Лиги наций с 13 очками в активе. У Бельгии 10 баллов и второе место.
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