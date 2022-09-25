В воскресенье, 25 сентября сборная Нидерландов в заключительном туре Лиги наций примет Бельгию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Нидерланды – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После пяти туров Нидерланды лидирует в группе А4 Лиги наций с 13 очками в активе. У Бельгии 10 баллов и второе место.